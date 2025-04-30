Крупный пожар произошел в ночь на 30 апреля на складском помещении предприятия Владимирской области. По сообщению местных властей, причиной ЧП стало падение беспилотника.

Крупный пожар произошел в ночь на 30 апреля на складском помещении предприятия Владимирской области. По сообщению местных властей, причиной ЧП стало падение беспилотника. Подробности – vlad.aif.ru.720 горящих «квадрата»Около 5.40 утром 30 апреля глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Муроме горит складское помещение. Огонь распространился на площади 360 квадратных метров.По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.В 6.16 правительство области уточнило, что площадь возгорания к тому моменту увеличилась почти вдвое 720 «квадратов».Со стихией борются 45 человек из состава МЧС и 14 единиц техники.Повредили два строенияСпустя непродолжительно время стало известно, что причиной пожара стало падение БПЛА.«Зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», - уточнила губернатор в своем ТГ-канале.С его слов, беспилотная техника повредила два строения: в одном из них произошёл пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты.На каком именно предприятии произошел инцидент, областные власти не уточняют.Между тем, по сообщению Минобороны, над территорией Владимирской области ночью были перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.