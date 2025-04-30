SOK объявляет о смене позиционирования: переход от «больше чем офис» к «рабочему пространству без границ»

Больше чем офис — формула SOK, которой следовала компания с 2022 года. Но сегодня она стала «тесной» для международной сети смарт-офисов и коворкингов SOK. Работа больше не укладывается в рамки рабочих часов, а личная жизнь — в утренний и вечерний тайм-слот календаря.На смену популярной концепции work-life balance приходит work-life blend, где работа и личное дополняют друг друга и образуют единую гармоничную систему. В ответ на этот сдвиг SOK перезапускает себя как рабочее пространство без границ.«Всё, что создаётся внутри наших офисов, всегда выходит за пределы пространства и времени, влияя на каждый аспект жизни резидентов. Гибкая инфраструктура, доступ 24/7, сервис, освобождающий от рутины, и сильное предпринимательское комьюнити снимают барьеры для роста бизнеса и личности. Именно там, где нет границ, начинается настоящее развитие», — комментирует Ирек Аллаяров, управляющий партнёр сети смарт-офисов SOKЧто изменилось:1. Позиционирование бренда:Старое: «Больше чем офис»Новое: «Рабочее пространство без границ: здесь вы растете, делая то, что действительно важно»Мы создаем среду, где человека освобождают от офисных забот и дают время, поддержку и импульс для роста. Уходя из офиса в конце дня, мы уже не те, кем были с утра. Мы выходим за его пределы с новыми мыслями, озарениями, идеями — они могут быть совсем незаметными для нас. Но именно они, словно искры, разжигают пламя перемен — и важно быть открытыми к ним2. Новый слоган:OPEN TOСлоган отражает ключевые принципы:– открытое комьюнити– открытое пространство для реализации (создаем инфраструктуру для роста бизнеса и личного развития каждого)​– открытая коммуникация (всегда открыты к обратной связи и диалогу)​– открытость к новому опыту, форматам и идеям3. Запуск лимитированной коллекции мерча OPEN TO. Главная метафора мерча — надпись, которая «лежит» в прозрачном кармане. Это не просто стильная деталь, а символ открытости и нашего подхода к взаимоотношениям, работе и жизни4. Концептуальный переход: от work-life balance к work-life blendЕсли ранее работа и личная жизнь рассматривались как два полюса, требующих баланса, то сегодня они воспринимаются как взаимодополняющие части единой системы. В рамках концепции work-life blend, SOK предлагает:- Доступ к пространствам 24/7: возможность планировать рабочие задачи в отрыве от привычных часов работы исходя именно из ваших приоритетов- Гибкая инфраструктура: офисы, коворкинги, переговорные, lounge-зоны, кухни- Сильное профессиональное комьюнити: постоянное нахождение в окружении людей, знакомства с которыми могут перерасти в партнерства, сотрудничества, развитие бизнеса и личности- Форматы мероприятий, которые объединяют работу и личное: клубы по интересам, образовательные практикумы и конференции, пятничные встречи резидентов, которые проходят внутри рабочих пространствПочему это важно:Каждый раз, когда мы заходим в офис, нам кажется, что мы просто выполняем запланированные дела, но на самом деле отправляемся в путь, полный наших внутренних изменений. Сейчас люди ищут не просто офис, а пространство, где им удобно быть собой — развиваться, коммуницировать, переключаться. Переход к новому позиционированию — ответ SOK на эти изменения и важный шаг к формированию среды, в которой работа органично вплетается в жизнь.