В последние годы в России бурно развивается альтернативная энергетика, что связано, с одной стороны, с продолжающимся ростом цен на электроэнергию, с другой — с увеличением технологических возможностей и накоплением инженерного опыта. Для южных регионов очень актуальным может оказаться установка солнечных батарей, как для средних и малых промышленных предприятий, так и в частных домах.

Эффективность таких батарей зависит от инсоляции — количества солнечного света, попадающего на поверхность земли. Она, в свою очередь, зависит от широты местности, времени года и погодных условий (количества пасмурных дней). На эффективность работы кремниевых ячеек солнечных батарей влияет также жара — при температурах выше 25°С их эффективность снижается.С учётом вышесказанного, выгоднее всего устанавливать солнечные электростанции в следующих регионах РФ: Краснодарский край, Крым, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Чечня, Дагестан. В климатических условиях даже 20 квадратных метров солнечных батарей мощностью около 3 кВт обеспечит до 4,5 МВт-часов годовой генерации.Кроме того, для оценки целесообразности солнечной электростанции необходимо знать тарифы на электричество в конкретном регионе и фактический объём потребления для частного дома (согласно данным платёжных документов). Исходя из среднего значения инсоляции и количества светлых дней в году, можно рассчитать требуемую мощность солнечной батареи. Следует также учитывать, что, согласно принятому в 2021 году закону о микрогенерации, физические лица могут продавать электросетям излишки генерируемой электроэнергии. Таким образом, срок окупаемости солнечной электростанции составит от нескольких лет до 20-30 лет.Полностью отказаться от потребления из электросети за счёт солнечных батарей вряд ли получится — или потребует значительных финансовых вложений. Однако в южных регионах России вполне возможна установка сетевой солнечной электростанции, которая позволит снизить затраты на электроэнергию и повысить автономность частного дома.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»