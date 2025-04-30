Мужчина, гражданин ближнего зарубежья, за рулем автомобиля «Хёндэ Солярис», не уступил дорогу молодым людям.

29 апреля Ленинский районный суд города Владимира избрал меру пресечения в виде ареста для водителя, который 27 апреля сбил на пешеходном переходе двух пешеходов, один из которых скончался на месте. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Мужчина, гражданин ближнего зарубежья, за рулем автомобиля «Хёндэ Солярис», не уступил дорогу молодым людям и скрылся с места происшествия, но был вскоре задержан полицией.Пока полиция выясняет обстоятельства трагедии, пострадавший молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Водителю предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, и он заключен под стражу на два месяца в период расследования.