Организация «Эко-Транс», которая арендует участок под станцию сортировки мусора в Гусь-Хрустальном, получила второй крупный штраф. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области,

Организация «Эко-Транс», которая арендует участок под станцию сортировки мусора в Гусь-Хрустальном, получила второй крупный штраф. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, проверка в марте показала, что «Эко-Транс» нарушает санитарно-эпидемиологические требования. В 2021 году земельный участок, находящийся по адресу Севастопольская, 8, был передан в аренду ООО «Эко-Транс» – организации, занимающейся обработкой и утилизацией отходов. На участке