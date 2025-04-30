В Ковровском районе не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. 27 апреля умерла 98-летняя Мария Ивановна Ряхова, она была последней ковровчанкой, которая защищала страну в те страшные

В Ковровском районе не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. 27 апреля умерла 98-летняя Мария Ивановна Ряхова, она была последней ковровчанкой, которая защищала страну в те страшные времена. Об этой печальной новости сообщили в пресс-службе администрации Ковровского района. Строго говоря, Мария Ивановна родом не из Владимирской области. Она родилась 7 марта 1927 года в селе Егорьевка