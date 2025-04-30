Он проигнорировал запрос жителя.

В Меленках Владимирской области чиновник местной администрации может быть привлечено к административной ответственности за несвоевременный ответ на обращение гражданина. Прокуратура Владимирской области провела проверку после того, как 23 декабря 2024 года в администрацию поступило обращение местного жителя по поводу отсутствия уличного освещения.Ответ на запрос не был дан в установленные 30 дней, что является нарушением закона. В связи с этим прокуратура возбудила административное дело в отношении ответственного сотрудника, квалифицировав его действия как нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.Напомним, ранее мы писали, что