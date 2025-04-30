Она была разрушена в 2022 году в результате урагана.

Перед майскими праздниками в музейно-парковой зоне «Вшивая горка» в Киржаче Владимирской области появится новая ротонда. Местный меценат Евгений Федоров сообщил об этом в своих соцсетях.Ротонда – круглая постройка с куполом, ранее существовавшая в парке, была разрушена в 2022 году в результате урагана. Новый проект предусматривает деревянное строение, что придаст ему теплоту и гармонию с природным ландшафтом.Жители и гости Киржача смогут наслаждаться обновленной беседкой в скором времени. Кроме того, в центре города планируется преобразование заброшенной водонапорной башни в смотровую площадку.Напомним, ранее мы писали, что