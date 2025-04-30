Жительница Покрова вместе с сыном-инвалидом переехала в новую квартиру из аварийного дома. Нормальное жилье семье выдали только после вмешательства прокуратуры. Многоквартирный дом был

Жительница Покрова вместе с сыном-инвалидом переехала в новую квартиру из аварийного дома. Нормальное жилье семье выдали только после вмешательства прокуратуры. Многоквартирный дом был признан аварийным еще в 2016 году. В нем проживала женщина вместе со своим взрослым сыном, который прикован к инвалидной коляске. Из пресс-релиза прокуратуры области В соответствии с заключением экспертизы дальнейшая эксплуатация здания