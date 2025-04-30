В Селивановском районе памятник, посвященный погибшим воинам в Великой Отечественной войне, пришел в запущение. На это обратила внимание прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, на

В Селивановском районе памятник, посвященный погибшим воинам в Великой Отечественной войне, пришел в запущение. На это обратила внимание прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, на момент проверки на мемориале имелись трещины, отслаивалась краска. В орган местного самоуправления внесли представление по этому поводу. В результате памятник все-таки привели в порядок. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: