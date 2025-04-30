Так оперативники наркоконтроля вылавливают на просторах интернета наркопропагандистов.

Во Владимирской области для борьбы с наркопропагандой сотрудники наркоконтроля анализируют контент в личных аккаунтах граждан, включая аватарки и музыку.Управление МВД России по Владимирской области обращает внимание граждан на возможность привлечения к административной ответственности за публикацию в сети интернет изображений и аудиозаписей, которые могут быть расценены как пропаганда психотропных веществ, даже при отсутствии у нарушителя умысла.В Муроме 23-летнего парня оштрафовали на 7 тысяч рублей за аватарку в мессенджере. Наркополицейские сочли картинку пропагандой наркотиков, и суд признал его виновным по статье о пропаганде в интернете (ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). Аккаунт молодого человека был открытым.В одном из популярных владимирских онлайн-сообществ 30-летний местный житель оставил комментарий с провокационной песней. Правоохранительные органы расценили ее как пропаганду употребления наркотиков, что привело к юридическим последствиям для мужчины.