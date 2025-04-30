Во Владимире легковушка протаранила ограду, пока хозяин был в магазине. ДТП случилось возле делового центра «Типография» сегодня, 30 апреля, около 10 часов утра. 41-летний водитель «Пежо»

Во Владимире легковушка протаранила ограду, пока хозяин был в магазине. ДТП случилось возле делового центра «Типография» сегодня, 30 апреля, около 10 часов утра. 41-летний водитель «Пежо» оставил машину на парковке и пошел в соседний магазин за запчастями. Когда мужчина вернулся, то увидел неприятный сюрприз – его автомобиль самостоятельно съехал с горки и врезался в ограду