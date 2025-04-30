Перед юбилеем Великой Победы во Владимире установили речевые информаторы, из которых будут звучать поздравления и песни военных лет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы

Перед юбилеем Великой Победы во Владимире установили речевые информаторы, из которых будут звучать поздравления и песни военных лет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы областного центра. Музыку можно услышать на следующих пешеходных переходах: – улица Мира – Октябрьский проспект (Белый дом): «Прощание славянки»; – площадь Победы: «День Победы»; – улица Пичугина: «Смуглянка»; – улица Диктора Левитана: «Нам нужна одна победа»;