Подрядчика выберут 19 мая.

Власти Владимира готовы выделить 2,6 миллиона рублей на проект ремонта моста через реку Рпень на улице Большой Нижегородской. Администрация города разместила заказ на разработку проектно-сметной документации у завода «Автоприбор». Подрядчика выберут 19 мая.Основная задача проекта — обеспечить безопасность и устойчивость транспортной системы.В техзадании указано, что необходимо предусмотреть асфальтобетонное покрытие, освещение и, при необходимости, перенос существующих инженерных коммуникаций. Завершить проектирование планируется до 31 октября.