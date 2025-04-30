Власти Владимира ищут подрядчика, который спроектирует ремонт моста через Рпень. Речь о путепроводе в Добром на улице Большой Нижегородской. За разработку проекта мэрия готова заплатить 2,6

Власти Владимира ищут подрядчика, который спроектирует ремонт моста через Рпень. Речь о путепроводе в Добром на улице Большой Нижегородской. За разработку проекта мэрия готова заплатить 2,6 миллиона рублей. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен будет предусмотреть покрытие дороги и тротуаров из асфальтобетона, уличное освещение, а также предложить заказчику варианты выноса или