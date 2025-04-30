В областной столице запустили фонтаны. Как сообщили в мэрии, специалисты «Владимирводоканала» уже завершили все нужные ремонтно-профилактические работы. После зимней «спячки» у каждого

В областной столице запустили фонтаны. Как сообщили в мэрии, специалисты «Владимирводоканала» уже завершили все нужные ремонтно-профилактические работы. После зимней «спячки» у каждого фонтана проверили состояние насосов и электрического оборудования, запорной арматуры и изоляции чаш. Также был выполнен пробный запуск. Ну а теперь красивые водные струи радуют горожан и туристов. Сейчас на балансе муниципального предприятия «Владимирводоканал»