Он насчитывает более 2,6 тыс. голов крупного рогатого скота.

24 апреля в Юрьев-Польском районе был открыт новый животноводческий комплекс одного из ведущих сельхозпредприятий региона – АО «Леднево». Комплекс, специализирующийся на производстве молока, стал частью расширяющегося хозяйства, которое сейчас насчитывает более 2,6 тыс. голов крупного рогатого скота.В новом комплексе, рассчитанном на 1200 коров, созданы современные условия для содержания животных и соблюдения высоких санитарных стандартов.«Комплекс уже заполнен животными и к концу лета выйдет на свою максимальную мощность», - заявил министр сельского хозяйства области Олег Пугаев.Генеральный директор предприятия Сергей Зезин рассказал о детально продуманной архитектуре здания, системе навозоудаления и специальных щётках для ухода за коровами. Кроме того, «Леднево» владеет 5600 гектарами пашни, где планируется собрать 7300 тонн зерна в этом сезоне, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Модернизация комплекса осуществляется при поддержке государственного финансирования, в 2024 году на развитие АПК было выделено 25,8 млн рублей.