Годовая инфляция во Владимирской области в марте поднялась до 11%, сообщили в региональном отделении Банка России. Больше всего подорожали чай, кофе, какао и рыба. Как отмечают эксперты,

Годовая инфляция во Владимирской области в марте поднялась до 11%, сообщили в региональном отделении Банка России. Больше всего подорожали чай, кофе, какао и рыба. Как отмечают эксперты, годовая инфляция в области выше, чем в среднем по стране, но ниже, чем в некоторых регионах, например, в Воронеже, Иваново, Липецке, Тамбове, Твери и Ярославле она сильнее. Во