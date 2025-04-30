Сотрудники «Россети Центр» провели необычную акцию в преддверии Дня Победы. Они привезли в 20 регионов кусочки от Вечного огня из мемориала в Туле. Это единственный в России мемориал,

Сотрудники «Россети Центр» провели необычную акцию в преддверии Дня Победы. Они привезли в 20 регионов кусочки от Вечного огня из мемориала в Туле. Это единственный в России мемориал, посвященный энергетикам-героям Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе «Владимирэнерго», пламя доставляли в те населенные пункты, где нет Вечного огня. Во Владимирской области огонек привезли в село