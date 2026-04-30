В настоящее время следователем собраны необходимые доказательства, выполняются процессуальные действия по завершению следствия.

Следственный отдел по г. Александров СУ СК по Владимирской области расследует дело в отношении бывшей руководительницы ГУ «Геронтологический центр Ветеран». Женщине 1959 г.р. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ.По версии следствия, в 2025 году она по сговору с риелтором выбрала двух инвалидов из числа постояльцев, добилась признания их нуждающимися и оформила аренду земель с последующей переуступкой прав третьим лицам.Без письменного согласия постояльцев обвиняемая передала риелтору персональные данные, организовала встречи и подготовила акты, где каждому указано по 5 кв.м.После передачи прав в июне и ноябре 2025 года она получила в кабинете от риелтора 50 000 и 100 000 рублей.Обвиняемая уволена, следствие продолжает сбор доказательств. Против риелтора также возбуждено уголовное дело.