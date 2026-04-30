Расследование продолжается, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Следователи СУ СК РФ по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Судогды 1991 г.р. по ч.1 ст.264 УК РФ — нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее тяжкий вред здоровью.По версии следствия, 21 сентября 2025 года он подъехал на своем автомобиле «KIA RIO» к автовокзалу и при левом повороте не убедился в безопасности маневра, не притормозил и не уступил дорогу другим участникам движения.В результате произошло столкновение с мотоциклом «SYCMCC 300» под управлением местного мужчины 1988 г.р. Пострадавший получил тяжелую сочетанную травму головы и тела и нуждается в длительном лечении.Обвиняемый признал вину. Он является гражданином России и имел водительское удостоверение несколько лет.