Ограничение связано с модернизацией тепловых сетей.

С 4 по 20 мая перекроют участок возле дома №42 на проспекте Строителей.Ограничения вводят из‑за масштабной модернизации тепловых сетей, которую выполняет владимирский филиал ПАО «Т Плюс».Работы нужны для повышения надежности и бесперебойного теплоснабжения города.Основной этап проекта рассчитан до 30 сентября. В этот период возможны и другие временные закрытия внутриквартальных дорог.Администрация Владимирской области просит водителей заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.