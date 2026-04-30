Полпред Игорь Щеголев проверил работу закона об ЭКГ‑рейтинге на примере технопарка.

Губернатор Александр Авдеев и полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев оценили модели ответственного ведения бизнеса в регионе.Три года назад область первой в стране приняла закон об ЭКГ‑рейтинге (экология, кадры, государство). Полпред президента Игорь Щеголев проинспектировал работу этого механизма на базе технопарка «Русклимат ИКСЭл».Киржачский технопарк формирует климатический кластер: инвестиций свыше 24 млрд рублей и 14 предприятий в сферах отопления, вентиляции и кондиционирования.Резиденты активно реализуют программу импортозамещения и наращивают мощности.Особое внимание уделено кадрам: в технопарке предлагают высокие зарплаты, строят жилье и готовят детский сад для сотрудников.Авдееву и Щеголеву показали продукцию завода «Домолит» — быстровозводимые дома для поселка «Киржачский плес» для многодетных семей и участников СВО.Полпред также осмотрел завод «Шафт» и Киржачский историко‑краеведческий и художественный музей.