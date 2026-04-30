В ходе встречи полпред Президента и глава региона дали ценные наставления участникам.

Обучение выходит на финишную прямую: в мае начнется последний образовательный модуль, после чего участники приступят к защите выпускных аттестационных работ.В ходе встречи полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Владимирской области Александр Авдеев дали участникам практические рекомендации и ответы на вопросы по дальнейшему профессиональному развитию.По словам Александра Авдеева, годовое обучение завершают 44 человека. Они прошли учебные модули и стажировки, изучили основы государственного и муниципального управления, посетили предприятия и образовательные центры. Губернатор подчеркнул, что для многих процесс обучения стал важным и запоминающимся этапом карьеры.Слушатели первого потока поделились впечатлениями и рассказали, как учеба, работа и участие в общественной жизни помогают им адаптироваться к гражданской и профессиональной деятельности.