Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» прошел на базе Муромцевского сельского Дома культуры.В отборе приняли участие 63 преподавателя и мастера производственного обучения. В финал вышли десять педагогов.Финалисты провели открытые уроки со студентами и организовали мастер-классы для демонстрации профессиональных умений.Победительницей стала преподаватель Владимирского педагогического колледжа Анастасия Кулыгина.Осенью она будет представлять область в финале Всероссийского конкурса в Новом Уренгое.