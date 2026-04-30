Миллион саженцев, новая техника и дополнительные отделы — комплексный подход к обновлению зеленых зон.

В эфире телеканала «Вариант» директор МКУ «Зеленый город» Андрей Степанов и начальница отдела лесного хозяйства Алевтина Большакова рассказали о годовых планах по озеленению.Построена вторая теплица, что позволит довести посадки до миллиона саженцев. В прошлом году высадили 100 тысяч многолетников, которые станут маточным материалом для будущих клумб.За два года парк техники пополнился 14 единицами — от мусоровозов и КамАЗов до тракторов и автовышки. Скоро прибудут подметальные машины.Созданы новые подразделения: ландшафтный, лесной, отдел санитарной обработки и ремонтная бригада.Лесной отдел взял под контроль 495 га лесного фонда (Парк Дружба, Лунево) и займется сохранением насаждений и подготовкой к пожароопасному сезону.До 40% уличных деревьев поражены ясеневой изумрудной златкой. В прошлом году высадили около 500 деревьев, в этом — 322 в рамках комплексного озеленения и примерно 250 по компенсационной программе.