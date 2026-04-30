Если лось появился в населенном пункте, сообщайте в местную администрацию или спасательные службы.

Молодые лоси в конце весны и начале лета покидают материнские стада и выходят к дорогам.У них еще нет опыта, инстинкты слабо развиты.Годовалые лосята нередко спокойны, плохо ориентируются и могут выйти на проезжую часть, в поселки или парки.Правительство Владимирской области просит жителей снижать скорость, особенно в местах со знаком «Дикие животные».Кроме того, будьте крайне внимательны на участках, где лес подходит близко к дороге. Ни в коем случае не подходите к животным: не кормите, не гладьте и не пытайтесь отогнать их самостоятельно.