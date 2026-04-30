Колхоз.30-е годы.Тракторист по пьяни утопил в болоте трактор. Собрали общее собрание. Решают, что делать. Кто-то говорит:
-Пусть отрабатывает!
Председатель:
-Да он за всю жизнь не отработает.
-Тогда в тюрьму пусть идет!
-Нельзя, единственный нормальный тракторист, когда не пьет.
Встает кузнец:
-А давайте, я ему в морду дам!
-Тебе же сказали, единственный тракторист на весь колхоз! Убьешь единственного тракториста.
-Пусть лезет в болото тогда, достает машину, чинит.
-Да не достанешь ты. Сам только утопнет. Все молчат, не знают, что придумать.
Опять встает кузнец:
-А давайте, я конюху в морду дам! У нас их двое...
