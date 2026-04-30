Победители выступят на межрегиональном и федеральном этапах.

29 апреля во Владимирском строительном колледже состоялся региональный отборочный этап и церемония награждения победителей конкурса «Строймастер‑2026».Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, помощь в профориентации молодежи, внедрение профессиональных стандартов и обмен лучшими практиками.Организаторами выступают Объединение строителей Владимирской области и Ассоциация «Национальное объединение строителей».В конкурсе три номинации: сварщик, каменщик и штукатур. В состязаниях участвовали как профессионалы региона, так и студенты колледжа.Конкурс проводится ежегодно более десяти лет по распоряжению Правительства РФ при поддержке Московского государственного строительного университета и Минстроя России.