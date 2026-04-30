В Суздале завершилось формирование новой структуры власти.
Роман Валерьевич Кавинов избран главой городского округа Суздаль.
В декабре 2025 года он был назначен на должность главы администрации города Суздаль. Раньше Кавинов накопил большой управленческий опыт: работал муниципальным депутатом, возглавлял администрацию МО «Город Вязники» и работал в Заксобрании области.
После преобразования поселений в районе в декабре 2025 года были созданы два новых муниципальных образования — Суздальский округ и городской округ Суздаль.
В марте 2026 года избрали первые созывы Советов народных депутатов.
Министр внутренней политики Татьяна Адулова пожелала новому муниципальному образованию развития, процветания и успешной реализации намеченных планов и проектов.