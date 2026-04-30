В Суздале завершилось формирование новой структуры власти.

Роман Валерьевич Кавинов избран главой городского округа Суздаль.В декабре 2025 года он был назначен на должность главы администрации города Суздаль. Раньше Кавинов накопил большой управленческий опыт: работал муниципальным депутатом, возглавлял администрацию МО «Город Вязники» и работал в Заксобрании области.После преобразования поселений в районе в декабре 2025 года были созданы два новых муниципальных образования — Суздальский округ и городской округ Суздаль.В марте 2026 года избрали первые созывы Советов народных депутатов.Министр внутренней политики Татьяна Адулова пожелала новому муниципальному образованию развития, процветания и успешной реализации намеченных планов и проектов.