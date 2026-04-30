В округе ремонтируют два спортивных объекта.

В текущем году за счет областного и местного бюджетов запланирован ремонт двух спортивных объектов.Крупный комплекс работ предусмотрен у спорткомплекса на улице Братьев Бесединых. Там обустроят новую хоккейную коробку с дополнительным инвентарем, комнатами для игроков и судей и трибуной на 60 мест.Реконструкцию ждет стадион на улице Комсомольской в Гороховце. Проект включает замену полиуретанового полиуретанового покрытия на спортивных площадках и беговых дорожках. К началу летнего сезона на стадионе установят антивандальный теннисный стол.Глава округа Оксана Рябовол отметила, что после завершения работ число желающих заниматься спортом возрастет. По ее словам, в прошлом году по инициативам граждан в Гороховце построили площадку ГТО на улице Лермонтова и провели капитальный ремонт административно-бытового корпуса спорткомплекса.