Проект предполагает продуманное зонирование, чтобы каждый мог найти занятие по душе.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется преобразование участка от ул. Песочной до ул. Центральной.Бульвар задуман как общественный центр для прогулок, отдыха и занятий спортом жителей Коммунара и соседних поселений.Пространство разделят на зоны: тихие уголки с беседками, лавочками, шезлонгами и перголами с вьющимися растениями.Для активного отдыха оборудуют современные детские и спортивные площадки и велодорожки.Для общения появятся столы для настольного тенниса и площадка для уличных шахмат, а центральная площадь станет местом для праздников и фестивалей.Тротуары отделят цветниками и зелеными насаждениями. Декоративная подсветка озарит дорожки и деревья, повысив безопасность у Образовательного центра №4.