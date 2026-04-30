Соревнования являются отборочным этапом Всероссийской спартакиады учащихся, которая пройдет в сентябре.

В Суздале стартовал пятый Всероссийский форум айкидо «Владимирский лев», который продлится три дня и соберет свыше 300 спортсменов из 15 регионов.В программе — зрелищные показательные выступления, мастер‑классы от ведущих мастеров, всероссийские соревнования для детей и по стилевым направлениям, а также круглый стол о развитии спорта.Организаторы устроили отдельные состязания для самых маленьких с судейством Всероссийского уровня, чтобы дать юным спортсменам практику.Владимирскую школу представляет Арина Степанова, обладательница второго дана и один из главных фаворитов турнира.Участники поборются за призы, подарки и уникальные медали с образами Феникса.