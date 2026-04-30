В городе предлагают благоустроить улицу Суворова к юбилею полководца.

В преддверии юбилея полководца Александра Васильевича Суворова Общественная палата Владимира предложила проект комплексного благоустройства улицы Суворова.В основе проекта — бульвар им. А.В. Суворова, который соединит историческую память и современные городские потребности.План включает обновление ландшафтного дизайна, установку тематических арт‑объектов и информационных стендов о жизни и подвигах Суворова.На бульваре обустроят комфортные зоны отдыха, единообразные детские и спортивные площадки и пешеходные маршруты.Горожан приглашают к участию: запланированы общественные слушания, опросы и рабочая группа с жителями, экспертами и представителями администрации.