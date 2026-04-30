В районе сносят самовольно установленные металлические гаражи.

Администрация Владимира информирует жителей о демонтаже самовольно установленных металлических гаражей во Фрунзенском районе.Работы проводятся на улицах 40 лет Октября и Фестивальная в рамках программы благоустройства городской территории.Освобожденные земельные участки планируют использовать под современные спортивные объекты и парковку для жителей соседних многоквартирных домов.Владельцам гаражей рекомендуется в кратчайшие сроки обратиться в администрацию Фрунзенского района для урегулирования вопросов освобождения участков.Адрес для обращения: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175.