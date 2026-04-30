Администрация поздравила победителей, лауреатов, их педагогов и родителей и пожелала новых творческих вершин.

Во Владимире прошла торжественная церемония награждения победителей областного конкурса детского изобразительного искусства «Натура и творчество».Темой 2025–2026 учебного года стала фраза «С чего начинается Родина?», и юные художники ДХШ и ДШИ региона представили работы, наполненные любовью к родному краю, семье и дому.Среди почетных гостей были представители администрации Владимира, Владимирского института развития сферы культуры и искусства и Владимирского государственного университета.Гран‑при завоевала Софья Пикалова, ученица Детской художественной школы.Преподавателю Марии Алексеевне Корниловой вручили почетный знак «Лучший педагог‑художник 2026 года» от Союза педагогов‑художников.