Во Владимире с 4 по 8 мая ограничат движение на 5–6 км западного соединения трасс Р‑132 «Золотое кольцо» и М‑7 «Волга».
Ограничения вводят в связи с монтажом П‑образных опор.
Работы пройдут в ночные окна по графику:
4 мая 23:00–23:40;
5 мая 02:00–02:40 и 23:00–23:40;
6 мая 02:00–02:40 и 23:00–23:40;
7 мая 02:00–02:40 и 23:00–23:40;
8 мая 02:00–02:40.
Администрация города настоятельно просит водителей заранее планировать маршрут и учитывать временные перекрытия.