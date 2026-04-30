Во Владимире с 4 по 8 мая ограничат движение на 5–6 км западного соединения трасс Р‑132 «Золотое кольцо» и М‑7 «Волга».Ограничения вводят в связи с монтажом П‑образных опор.Работы пройдут в ночные окна по графику:4 мая 23:00–23:40;5 мая 02:00–02:40 и 23:00–23:40;6 мая 02:00–02:40 и 23:00–23:40;7 мая 02:00–02:40 и 23:00–23:40;8 мая 02:00–02:40.Администрация города настоятельно просит водителей заранее планировать маршрут и учитывать временные перекрытия.