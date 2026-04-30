Во Владимире прошла конференция «НейроПрактика» по внедрению ИИ в малый бизнес.

В Центре опережающей профподготовки прошла областная конференция «НейроПрактика», рассчитанная на владельцев и сотрудников малого бизнеса.Мероприятие организовал областной центр «Мой бизнес» при поддержке министерств цифрового развития, предпринимательства и туризма в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».По словам директора «Мой бизнес» Ирины Зайцевой, искусственный интеллект стал ключевым драйвером развития, и предпринимателям нужны практические навыки и рабочие инструменты.В программу вошли доклады о правовом регулировании ИИ, о применении ИИ в крупном и малом бизнесе, о быстрых нейрорешениях и отраслевых кейсах; в конференции приняли участие более 50 представителей малого и среднего бизнеса региона.На площадке работала биржа деловых контактов для обмена опытом и поиска партнеров.