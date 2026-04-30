Победители получили награды и поощрения от регионального УМВД.

На базе Центра профессиональной подготовки УМВД по Владимирской области прошел конкурс профессионального мастерства дорожно‑патрульной службы.В состязаниях участвовали ДПС со всех территорий региона.Мероприятие приурочили к 90‑летию Госавтоинспекции. Жюри проверяло знание ПДД, огневую подготовку и физическую выносливость.Первое место занял капитан полиции Сергей Горский, командир взвода из Владимира.Серебро взял лейтенант Ислам Чаниев из Собинки, бронза — старший лейтенант Александр Комисаренко.