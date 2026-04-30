В городе стартовал ремонт улицы Растопчина в рамках нацпроекта.
Работы реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первоочередной участок — улица Растопчина между Егорова и Суздальским проспектом.
Сейчас подрядчики фрезеруют старое покрытие, подготавливая основу для нового полотна.
В рамках ремонта заменят дорожное покрытие, восстановят тротуары и обновят ливневые колодцы для надежного водоотведения.
После завершения работ на Растопчина бригады перейдут на участок улицы Комиссарова от Егорова до дома 63.
Водителей просят заранее планировать объезд и по возможности не парковать машины в зонах проведения работ.