Жители пяти домов на улице Кравчинского в Гусь-Хрустальном выразили слова благодарности пожарным. Сотрудники МЧС спасли от огня их дома. Возгорание возникло в заброшенном здании. Пламя

Жители пяти домов на улице Кравчинского в Гусь-Хрустальном выразили слова благодарности пожарным. Сотрудники МЧС спасли от огня их дома. Возгорание возникло в заброшенном здании. Пламя распространилось на площади 700 квадратных метров. Из-за сильнейшего ветра огонь мог перекинуться на стоящие рядом жилые дома. Ситуация произошла 9 апреля. В 07:22 сотрудникам МЧС поступило сообщение о загорании в