Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российской
культуры, потрясли воображение
журналистов. Опережает всех главный Бесогон российского телевидения:
Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.
Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российской
культуры, потрясли воображение
журналистов. Опережает всех главный "Бесогон" российского телевидения:
Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.
Вертолет, трактор, 89 участков земли, шесть жилых домов,
апартаментов – тоже шесть. Перечисление имущества Никиты Михалкова занимает 56
страниц. За прошлый год его доход составил 529 миллионов рублей. Путем нехитрых
вычислений получаем 1,5 миллиона в день.
Михалков на сей раз вопросов журналистов избежал. Однако
ранее режиссер уже объяснял представителям СМИ, что секрет его благосостояния -
успешный бизнес. Никита Сергеевич – совладелец или учредитель нескольких
десятков фирм. Поле деятельности весьма широкое – от лесозаготовок до кино и
разработки программного обеспечения.
Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая
Россия" Юрий Башмет озвученной сумме дохода в 60 миллионов рублей удивился
сам. "Не думаю, что я мультимиллионер. Яхт, вертолетов у меня нет. Честно
плачу налоги", – заявил Башмет "Комсомольской правде". Он
отметил, что оклад худрука
симфонического оркестра средний – 150 -
200 тысяч рублей.
Башмет признал, что его основной доход – концерты. Музыкант
и дирижер выступает как сольно, так и с оркестрами: кроме "Новой России",
Башмет руководит еще и Камерным ансамблем "Солисты Москвы". Огромное
количество концертов с другими коллективами в разных странах мира. Башмет дает
более 200 концертов в год – а еще преподает в Московской консерватории и в итальянской
Академии в Сиенне.
30 миллионов рублей получил за прошлый год худрук "Уголка
дедушки Дурова" Юрий Дуров. "Зарплата руководителя у меня пара сотен
тысяч рублей, точно сейчас не скажуПлюс получаю как актер, работаю со слонами.
Идет надбавка за каждый выход и надбавка за работу с особо опасными животными.
Идет за звание доплата. Могут быть премии", – рассказал Дуров.
Зураб Церетели в 2017 году получил 40 миллионов рублей. Как
утверждает помощник скульптора, основная часть этой суммы поступила от продажи
скульптуры – она ушла за 12 миллионов. А в перечне имущества скульптора – 6
участков земли, 4 квартиры и дачный дом, пять "Мерседесов", два "Роллс-Ройса",
один "Бентли". Еще на скульптора записано 15 нежилых помещений общей
площадью 23 тысячи квадратных метров и 20 зданий для творческих мастерских
общей площадью 20 тысяч квадратов.
Актер и режиссер Евгений Миронов, услышав от журналистов,
что за год получил 50 миллионов рублей, вроде бы удивился. Но потом заявил, что
очень занят и ему некогда выяснять, из чего получилась такая сумма. А режиссера
Романа Виктюка удивила озвученная представителями СМИ сумма в 6 миллионов. Он
даже думал, что это доход за все время работы. Узнав, что только за один год,
заявил: он личность творческая, деньги его не волнуют.