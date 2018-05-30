Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российской культуры, потрясли воображение журналистов. Опережает всех главный Бесогон российского телевидения: Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.

Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российскойкультуры, потрясли воображениежурналистов. Опережает всех главный "Бесогон" российского телевидения:Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.Вертолет, трактор, 89 участков земли, шесть жилых домов,апартаментов – тоже шесть. Перечисление имущества Никиты Михалкова занимает 56страниц. За прошлый год его доход составил 529 миллионов рублей. Путем нехитрыхвычислений получаем 1,5 миллиона в день.Михалков на сей раз вопросов журналистов избежал. Однакоранее режиссер уже объяснял представителям СМИ, что секрет его благосостояния -успешный бизнес. Никита Сергеевич – совладелец или учредитель несколькихдесятков фирм. Поле деятельности весьма широкое – от лесозаготовок до кино иразработки программного обеспечения.Худрук Государственного симфонического оркестра "НоваяРоссия" Юрий Башмет озвученной сумме дохода в 60 миллионов рублей удивилсясам. "Не думаю, что я мультимиллионер. Яхт, вертолетов у меня нет. Честноплачу налоги", – заявил Башмет "Комсомольской правде". Онотметил, что оклад худрукасимфонического оркестра средний – 150 -200 тысяч рублей.Башмет признал, что его основной доход – концерты. Музыканти дирижер выступает как сольно, так и с оркестрами: кроме "Новой России",Башмет руководит еще и Камерным ансамблем "Солисты Москвы". Огромноеколичество концертов с другими коллективами в разных странах мира. Башмет даетболее 200 концертов в год – а еще преподает в Московской консерватории и в итальянскойАкадемии в Сиенне.30 миллионов рублей получил за прошлый год худрук "Уголкадедушки Дурова" Юрий Дуров. "Зарплата руководителя у меня пара сотентысяч рублей, точно сейчас не скажуПлюс получаю как актер, работаю со слонами.Идет надбавка за каждый выход и надбавка за работу с особо опасными животными.Идет за звание доплата. Могут быть премии", – рассказал Дуров.Зураб Церетели в 2017 году получил 40 миллионов рублей. Какутверждает помощник скульптора, основная часть этой суммы поступила от продажискульптуры – она ушла за 12 миллионов. А в перечне имущества скульптора – 6участков земли, 4 квартиры и дачный дом, пять "Мерседесов", два "Роллс-Ройса",один "Бентли". Еще на скульптора записано 15 нежилых помещений общейплощадью 23 тысячи квадратных метров и 20 зданий для творческих мастерскихобщей площадью 20 тысяч квадратов.Актер и режиссер Евгений Миронов, услышав от журналистов,что за год получил 50 миллионов рублей, вроде бы удивился. Но потом заявил, чтоочень занят и ему некогда выяснять, из чего получилась такая сумма. А режиссераРомана Виктюка удивила озвученная представителями СМИ сумма в 6 миллионов. Ондаже думал, что это доход за все время работы. Узнав, что только за один год,заявил: он личность творческая, деньги его не волнуют.