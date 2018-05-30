Екатеринбуржец обратился в стоматологическую клинику за помощью, жалуясь на острую зубную боль, однако администратор отказалась пускать его к врачу, предлагая явиться в другое время, а затем и вовсе напала на мужчину, когда тот признался, что снимает происходящее на видео.

Екатеринбуржец обратился в стоматологическую клинику за помощью по полису ОМС, жалуясь на острую зубную боль, однако администратор отказалась пускать его к врачу, предлагая явиться в другое время, не обращая внимания на слова мужчины о том, что страховая компания заверила его в праве на срочную медицинскую помощь."Это ваши проблемы. С утра надо приходить. У нас идет сейчас платный прием" — заявила администратор клиники, а когда больной признался, что снимает происходящее на видео, напала на мужчину и, требуя от него назвать свою фамилию, вытолкала из помещения.Позже страховая компания прокомментировала случившееся, подтвердив, что в подобной ситуации больные действительно имеют право на срочную медицинскую помощь. Руководство клиники, в свою очередь, сообщило, что в настоящее время в учреждении идет разбирательство произошедшего и проводится внутренняя проверка.