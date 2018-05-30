Руководители футбольного клуба Крылья Советов объявили о подписании нового контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым. Сообщается, что соглашение между сторонами рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления еще на один год.

Руководители футбольного клуба "Крылья Советов" объявили о подписании нового контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым. Сообщается, что соглашение между сторонами рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления еще на один год. Об этом сообщает официальный Twitter самарского клуба.Виталий Шашков: У КС будут и дубль, и вторая команда в ПФЛ. Но нужна помощь по инфраструктуре Академии Коноплева. pic.twitter.com/QcUcTctk5b— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 30 мая 2018 г.Напомним, что прежний договор, подписанный летом 2017 года, был рассчитан до 31 мая 2018-го года. За год работы в Самаре Тихонов смог завоевать с командой прямую путевку в российскую премьер-лигу, заняв второе место в Футбольной национальной лиге.