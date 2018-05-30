Сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал, - заявил в Киеве глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. С этого началось воскрешение блогера Аркадия Бабченко. Его убийство оказалось спецоперацией СБУ.

"Сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал", — заявил в Киеве глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. С этого началось "воскрешение" блогера Аркадия Бабченко. Его "убийство" оказалось спецоперацией СБУ."Я мог бы принести соболезнование семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать, — продолжил Грицак. — Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовке российскими спецслужбами этого дерзкого преступления. Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве".