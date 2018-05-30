Омский клуб Авангард объявил о подписании контракта с хоккеистом питерского СКА и олимпийским чемпионом Сергеем Широковым. Срок соглашения между сторонами рассчитан на два сезона. Широков ранее уже выступал за Авангард, когда защищал цвета омичей с 2013 по 2015 годы.

Омский клуб "Авангард" объявил о подписании контракта с хоккеистом питерского СКА и олимпийским чемпионом Сергеем Широковым. Срок соглашения между сторонами рассчитан на два сезона. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба."Переговоры о возвращении Широкова в Омск велись достаточно долго, — прокомментировал сделку президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Сергей увидел решительный настрой руководителей клуба проводить качественные изменения ради побед команды после того, как встретился с председателем совета директоров Александром Крыловым. Широков узнал о том, какой состав собирается, и кто будет тренировать команду. Все это и повлияло на его решение поставить подпись под соглашением".Напомним, что Широков ранее уже выступал за "Авангард", когда защищал цвета омичей с 2013 по 2015 годы. Всего он сыграл за клуб 116 игр, забив 42 гола и сделав 39 результативных передач.