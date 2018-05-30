Пожар на Автоприборе. Сегодня утром там произошло возгорание в лакокрасочном цехе. Есть пострадавший. Руководство завода молчит, пользователи соцсетей предполагают, что это может быть и диверсия. Что думает МЧС? И какие ещё неприятности обрушились сегодня на сотрудников Автоприбора? Расскажет Алексей Дудин.

Пожар на "Автоприборе". Сегодня утром там произошло возгорание в лакокрасочном цехе. Есть пострадавший. Руководство завода молчит, пользователи соцсетей предполагают, что это может быть и диверсия. Что думает МЧС? И какие ещё неприятности обрушились сегодня на сотрудников "Автоприбора"? Расскажет Алексей Дудин.