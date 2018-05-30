Внезапно воскресший журналист Аркадий Бабченко выступил на пресс-конференции. Он попросил прощения у жены.

Внезапно воскресший журналист Аркадий Бабченко выступил на пресс-конференции. Он попросил прощения у жены.Оказалось, что супруга журналиста не знала о спецоперации и приняла смерть Аркадия за чистую монету. Женщина пережила сильное потрясение."Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад.", – как ни в чем не бывало заявил во время конференции Бабченко. По словам журналиста, киллера уже поймали. "Он находится под стражей". – отметил "воскресший".Напомним, что именно супруга нашла тело журналиста. Женщина была в ванной, когда услышала хлопки. Она выглянула из комнаты и наткнулась на страшную картину – ее любимый лежал в луже крови. Ольга тут же позвонила в скорую. Однако медики, которые были либо в курсе спецоперации, либо сотрудниками СБУ, забрали раненого Бабченко в карету скорой помощи, а через несколько минут заявили женщине, что ее муж умер так и не доехав до больницы.Вечер 29 мая стал для Ольги кошмаром. Женщина попросила мужа сходить за хлебом к ужину, а в итоге стала вдовой. Смерть Бабченко оплакивали почти сутки и его шесть детей.Как писали Dni.Ru, покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко произошло 29 мая у его квартиры в Киеве. Киллер выстрелил три раза. Полиция объявила, что журналист от ранений скончался. В связи с убийством репортера были возбуждены уголовные дела в России и на Украине. Однако уже к обеду 30 мая "убитый" Бабченко ожил.Как заявил на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, все произошедшее было инсценировкой.