Поющая телеведущая Ольга Бузова разочаровала фанатов. Исполнительница на полтора часа задержала свой концерт, а поклонники в отместку опозорили ее в Сети.

Поющая телеведущая Ольга Бузова разочаровала фанатов. Исполнительницана полтора часа задержала свой концерт, а поклонники в отместку опозорили ее вСети.Недавний сольный концерт Бузовой в Уфе обернулся скандалом.Поклонники около двух часов толкались в переполненном зале, некоторые ужепадали в обморок от духоты, а выступление все еще не начиналось.Певица предупредилапосетителей через Instagram о том, что ее выход на сцену сдвигается понезависящим от нее обстоятельствам. Знаменитость объяснила задержкутехническими причинами. Однако вскоре прошел слух, что звезда "Дома–2" проспалавыступление, так как до этого хорошенько оторвалась.Бузова, конечно, вышла на сцену и отработала деньги за билет.Однако некоторые поклонники восприняли слишком близко к сердцу опоздание звезды.Затаенную обиду они выплеснули под очередным полуголым видео Ольги.В своем Instagram певица опубликовала коротенький ролик, накотором она в купальнике и кружевном халате на распашку соблазнительно виляетбедрами под музыку. В подписи к записи звезда написала, что очень ждетнаступления лета.Поклонники как с цепи сорвались.Обиженные опозданием звезды поклонники принялись распекатьнепутевую Бузову за развратное поведение, непривлекательную внешность, отсутствиеголоса, а также язвительно припомнили ей задержку концерта."Неугомонная , бесталанная,недалекая, надоедливая, навязчивая , некрасивая Бузова...кто не согласен?естьтакие?ау!!! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фу, неужели нельзяуделить немного внимания детям на концерте, концерт просто отстой жальпотраченных денег на билет , хоть бы извинилась перед зрителями за то чтозадержала концерт потому что дрыхла как суслик", "Опять жопой крутим ,отписка и ещё раз отписка", "То,что было в Уфе.Это полное неуважение ксвоим поклонникам.Она написала,что концерт откладывается по техническимпричинам.А на самом деле она из за усталости покурив кальян спать легла вгримерке.Далее ей делали макияж.И из за этого ее ждали зрители полтора часа.Этов какие рамки укладывается?", – гневались поклонники.