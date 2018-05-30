В Башкирии судят повара за поддельную медкнижку, а в Нижнем Тагиле уличные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Башкирии судят повара за поддельную медкнижку, а в Нижнем Тагиле уличные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила о полном прекращении полетов и отмене всех рейсов. Сообщается, что в организацию поступило письмо от Росавиации о приостановке продаж авиабилетов до 30 мая 2018 года. Позже компания объявила об отмене всех авиарейсов. Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В 2015 году Росавиация уже запрещала авиакомпании выполнять международные полеты, передает .Страшный пожар в Саратовской области унес жизни троих детей. Трагедия произошла, когда трое братьев, старшему из которых всего десять лет, остались дома одни. Причины возгорания остаются неизвестны, сообщает . В данный момент следственное управление ведет проверку обстоятельств происшествия.При раскопках в городе Азов Ростовской области ученые неожиданно наткнулись на древний портал в мир мертвых. Сообщается, что археологи надеялись найти край одного из городских некрополей, но обнаружили ровик. Выяснилось, что он был предназначен для разделения миров живых и мертвых. Кроме того, ровик использовали во время ритуалов погребения и заупокойных культов, пишет .В Москве с большим трудом посадили самолет, летевший рейсом Казань-Москва, из-за ураганного ветра. Пассажиры рассказали об ужасе, которые они испытали при экстремальном полете, передает . "Приземлились из-за сильного ветра так, что люди на соседние ряды вылетали и в проход, а бортпроводница крестилась", – вспоминают очевидцы. Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о сильном усилении ветра. Спасатели порекомендовали по возможности оставаться дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.В Тюмени 11-месячный ребенок выпал с десятого этажа и выжил. Известно, что младенец получил множественные тяжелые травмы. Врачи несколько часов врачи боролись за жизнь малыша. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас ребенок введен в медикаментозный сон, его жизненно-важные функции поддерживаются при помощи специальной аппаратуры, сообщает . Лечение проводится по максимально щедящим технологиям, чтобы не усугубить положение.Житель Удмуртии ударил возлюбленную ножом во время пьянки. Установлено, что 51-летняя потерпевшая выпивала со своим сожителем. Затем между ними возникла ссора, и мужчина нанес собутыльнице удар ножом. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, пишет . За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В Нижнем Тагиле местные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Сообщается, что злоумышленники разбили стекла и повредили крыши припаркованных машин. Пять владельцев уже написали заявления в полицию, в каждом случае на место выезжала следственно-оперативная группа.По данным фактам проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, передает .Волгоградскую горчицу назвали одним из лучших туристских сувениров России. Такой титул продукту присвоили жюри всероссийского фестиваля-конкурса "Диво России". В презентации рассказывалось об истории и технологии производства в регионе, а также об уникальных полезных свойствах горчичного масла, пишет . Эксперты отметили, что Волгоградский продукт сегодня пользуются большой популярностью по всей стране.В Башкортостане местная жительница убила мужа несколькими ножевыми ударами. По версии следствия, ночью между супругами возник конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в область правого бедра. Она не подозревала, что муж может скончаться от полученных ран. В настоящее время следственные действия продолжаются, сообщает . Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.В Уфе 29-летнего горожанина осудили за использование заведомо подложного документа. Мужчина при устройстве на работу предъявил поддельную медицинскую книжку. Сообщается, что уроженец Уфы устроился работать поваром в кафе. Ложный документ давал ему право работать в сфере общественного питания, пишет . Позже выяснилось, что мужчина необходимое обучение не проходил, а "липовую бумажку" приобрел за 1500 рублей. Владелец подложной медкнижки приговорен к штрафу в размере пяти тысяч рублей.