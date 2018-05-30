В Башкирии судят повара за поддельную медкнижку, а в Нижнем Тагиле уличные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Башкирии судят повара за поддельную медкнижку, а в Нижнем Тагиле уличные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила о полном прекращении полетов и отмене всех рейсов. Сообщается, что в организацию поступило письмо от Росавиации о приостановке продаж авиабилетов до 30 мая 2018 года. Позже компания объявила об отмене всех авиарейсов. Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В 2015 году Росавиация уже запрещала авиакомпании выполнять международные полеты, передает .
Страшный пожар в Саратовской области унес жизни троих детей. Трагедия произошла, когда трое братьев, старшему из которых всего десять лет, остались дома одни. Причины возгорания остаются неизвестны, сообщает . В данный момент следственное управление ведет проверку обстоятельств происшествия.
При раскопках в городе Азов Ростовской области ученые неожиданно наткнулись на древний портал в мир мертвых. Сообщается, что археологи надеялись найти край одного из городских некрополей, но обнаружили ровик. Выяснилось, что он был предназначен для разделения миров живых и мертвых. Кроме того, ровик использовали во время ритуалов погребения и заупокойных культов, пишет .
В Москве с большим трудом посадили самолет, летевший рейсом Казань-Москва, из-за ураганного ветра. Пассажиры рассказали об ужасе, которые они испытали при экстремальном полете, передает . "Приземлились из-за сильного ветра так, что люди на соседние ряды вылетали и в проход, а бортпроводница крестилась", – вспоминают очевидцы. Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о сильном усилении ветра. Спасатели порекомендовали по возможности оставаться дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
В Тюмени 11-месячный ребенок выпал с десятого этажа и выжил. Известно, что младенец получил множественные тяжелые травмы. Врачи несколько часов врачи боролись за жизнь малыша. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас ребенок введен в медикаментозный сон, его жизненно-важные функции поддерживаются при помощи специальной аппаратуры, сообщает . Лечение проводится по максимально щедящим технологиям, чтобы не усугубить положение.
Житель Удмуртии ударил возлюбленную ножом во время пьянки. Установлено, что 51-летняя потерпевшая выпивала со своим сожителем. Затем между ними возникла ссора, и мужчина нанес собутыльнице удар ножом. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, пишет . За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Нижнем Тагиле местные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Сообщается, что злоумышленники разбили стекла и повредили крыши припаркованных машин. Пять владельцев уже написали заявления в полицию, в каждом случае на место выезжала следственно-оперативная группа.
По данным фактам проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, передает .
Волгоградскую горчицу назвали одним из лучших туристских сувениров России. Такой титул продукту присвоили жюри всероссийского фестиваля-конкурса "Диво России". В презентации рассказывалось об истории и технологии производства в регионе, а также об уникальных полезных свойствах горчичного масла, пишет . Эксперты отметили, что Волгоградский продукт сегодня пользуются большой популярностью по всей стране.
В Башкортостане местная жительница убила мужа несколькими ножевыми ударами. По версии следствия, ночью между супругами возник конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в область правого бедра. Она не подозревала, что муж может скончаться от полученных ран. В настоящее время следственные действия продолжаются, сообщает . Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
В Уфе 29-летнего горожанина осудили за использование заведомо подложного документа. Мужчина при устройстве на работу предъявил поддельную медицинскую книжку. Сообщается, что уроженец Уфы устроился работать поваром в кафе. Ложный документ давал ему право работать в сфере общественного питания, пишет . Позже выяснилось, что мужчина необходимое обучение не проходил, а "липовую бумажку" приобрел за 1500 рублей. Владелец подложной медкнижки приговорен к штрафу в размере пяти тысяч рублей.